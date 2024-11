Belve, Flavia Vento ammette: "Il sesso non serve, può essere satanico. Tornassi indietro rimarrei vergine"

Flavia Vento, per la prima volta a Belve, parlerà della sua scelta di rimanere casta ma anche dei flirt famosi e della fissazione per Tom Cruise.

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, che torna stasera su Rai 2 alle 21:20, ci sarà anche Flavia Vento, per un'intervista che, come Francesca Fagnani ha già svelato sulle colonne del Corriere della Sera, sarà "eccezionale, molto divertente". Nel frattempo alcune anteprime trapelate in rete ci svelano già che tra gli argomenti trattati con la showgirl romana ci saranno non solo il flirt con Francesco Totti e il "legame" con Tom Cruise, ma anche un certo desiderio riseptto alla vita sessuale.

Flavia Vento e il rapporto conflittuale col sesso

Non è la prima volta che Flavia Vento si esprime sull'argomento, la sua attuale scelta di castità è cosa già nota. Sullo scomodo sgabello davanti a Francesca Fagnani, però, l'ex valletta di Teo Mammucari ha potuto spiegare meglio il suo particolare punto di vista: "Il sesso non serve". La conduttrice incalza: "Lei è diventata Buddha?". Flavia Vento risponde serafica: "Si è così. Con la meditazione raggiungi degli stati di illuminazione e allora capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria". Quando Fagnani puntualizza che non può certo paragonarsi a Maria, la soubrette ribatte che: "Io non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità".

Cosa ha fatto nascere in Flavia Vento la convinzione che il sesso fosse qualcosa di sporco da tenere lontano dalla propria vita? Senza scendere in troppi dettagli, la showgirl afferma: "Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me".

Il flirt con Francesco Totti

Nel 2005, in un'intervista esplosiva con il settimanale Gente, Flavia Vento rese di dominio pubblico un flirt e una notte di passione con Francesco Totti. Il 19 giugno dello stesso anno una poco più che ventenne Ilary Blasi, incinta del primo figlio, avrebbe sposato proprio l'ex capitano della Roma.

Nella prima puntata di Belve, Francesca Fagnani chiederà alla soubrette se abbia almeno mai sentito la voglia di scusarsi con l'ex conduttrice de L'isola dei famosi, ma la risposta sarà assolutamente sincera: "Io non mi devo scusare con nessuno. Non sapevo che Ilary fosse incinta. Forse lo sapeva il signor Totti".