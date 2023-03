Belve, Claudia Pandolfi: "Sono stata con una donna, per me era un faro"

Claudia Pandolfi sarà l'ospite di Belve nella puntata in onda il 21 marzo in prima serata su Rai 2. L'attrice, durante la sua intervista con Francesca Fagnani, ha rivelato di essere stata innamorata di una donna. Claudia, che non ha svelato l'identità della persona coinvolta, l'ha definita 'il suo faro'.

Claudia Pandolfi, che in questa stagione è stata impegnata nella serie The Bad Guy, qui trovate l'intervista ai registi, sarà una dei tre ospiti della puntata di martedì di Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, la Pandolfi ha raccontato del rapporto avuto con una donna, nonostante abbia tenuto a precisare che lei è eterosessuale. "Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima". Claudia ha spiegato di non essersi pentita di quel periodo della sua vita.

Una delle ultime ospiti di Belve è stata Carolina Crescentini, la Fagnani ha ricordato che la protagonista di Mare fuori, in quello stesso studio, ha detto: "Gli sceneggiatori quando non sanno cosa fare, mettono una scena di sesso". Il pensiero della Pandolfi è molto simile a quello della su collega: "Sono spesso superflue al fine del racconto. Mi è capitato nel film di Cristina Comencini, Quando la notte, un film eccezionale ma alla fine ci fu un momento di sesso tra loro che poteva durare anche un quarto d'ora di meno".

