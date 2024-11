Belve Anticipazioni: Mara Venier proclama a Belve il suo successore a Domenica In: ecco chi è

Questa sera, su Rai 2, prende il via la quarta stagione di Belve, il celebre talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani. Diventato un vero cult della televisione italiana. Nella prima puntata, riflettori puntati sulla showgirl Flavia Vento, sull'attore Riccardo Scamarcio e la regina di Domenica In, Mara Venier.

Mara Venier: un viaggio tra fragilità personali e trionfi professionali

La conduttrice di Domenica In, durante il suo incontro con Francesca Fagnani, ha parlato con la giornalista senza filtri, affrontando temi come la depressione, la violenza subita in gioventù e le attuali difficoltà legate al suo recente incidente all'occhio.

Sulla depressione

"Ho sofferto molto di depressione, è inutile girarci intorno", ha confessato la conduttrice veneta. "All'inizio pensavo fosse solo malinconia legata a eventi dell'adolescenza, ma presto ho capito che era qualcosa di più profondo. Avevo 20 anni quando ho provato per la prima volta uno stato d'animo che mi portava solo a pensieri negativi. È qualcosa che è meglio non dire, ma che ha segnato profondamente la mia vita".

Sulla violenza subita e le attuali fragilità

Guardando una sua foto da giovane, Mara ha rievocato un periodo particolarmente difficile: "A 20 anni è successo qualcosa di terribile, che non sono riuscita a contrastare. Ho subito una violenza fisica e psicologica per molti anni, perché non ero in grado di reagire". "Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente - ha continuato - Se sei fragile, sei fragile. L'incidente all'occhio ha scatenato un momento di grande fragilità, e lo ammetto senza vergogna", ha dichiarato la conduttrice

Francesca Fagnani conduce la quarta stagione di Belve

La carriera e il rapporto con Domenica In

Passando al lato professionale, la Venier ha parlato del periodo in cui le fu tolto il suo programma preferito, un momento che l'ha profondamente amareggiata: "Era qualcosa che mi apparteneva, che mi ha dato tanto - ha detto riferendosi a Domenica In - Quando sono stata mandata via, non ho gradito il modo in cui è stato fatto, mi sono sentita umiliata". Nonostante le delusioni, Mara ha ricordato con affetto chi le è stata accanto in quei momenti difficili, come Maria De Filippi, definendola una delle persone che le ha "dato una mano".

Sul suo possibile successore

Parlando del futuro di Domenica In, Mara ha fatto il nome di Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi: "Lo vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i 'Pacchi'. Secondo me lui potrebbe rivoluzionare completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione", ha concluso Mara Venier.