Bella Thorne: Whoopi Goldberg la critica per le foto hot, lei piange in un video su Instagram

Bella Thorne e le sue foto hot continuano a far discutere: oggi è stata Whoopi Goldberg, addirittura, a esporre le proprie considerazioni sul caso. Che sono state, in realtà, piuttosto critiche, tanto da spingere alle lacrime la protagonista di tutta questa storia.

Andiamo con ordine: la vicenda delle foto hot di Bella Thorne sta tenendo banco ormai da diversi giorni. A Whoopi Goldberg, ospite del programma The View, è stato chiesto un parere e l'attrice 63enne non ha proprio avuto parole d'elogio per la giovane collega. "Se sei un personaggio famoso non importa quanti anni hai, certe cose non vanno fatte, soprattutto con il tuo telefono. Una volta scattate, queste foto finiscono nel cloud e diventano disponibili per qualunque hacker. Se non sai queste cose nel 2019 allora è un problema. Mi dispiace ma sono leggerezze da evitare".

BELLA THORNE POSTS NUDE PICS TO THWART HACKER: Actress Bella Thorne said she took her “power back” by sharing nude photos of herself after blackmailers threatened to leak them – the co-hosts discuss if this was the right move. https://t.co/1091s9Fn2d pic.twitter.com/VqFXmggPle — The View (@TheView) 17 giugno 2019

A difendere Bella Thorne è stata in primo luogo la conduttrice Sunny Hostin: "Mi rattrista che ragazzi così giovani debbano affrontare questo tipo di problemi. Sapere che c'è qualcuno che ti minaccia e che magari vuole estorcerti denaro per le tue foto deve essere terribile". La più strenua difesa però è arrivata proprio dalla diretta interessata: Bella ha risposto a Whoopi Goldberg con una serie di stories su Instagram in cui, tra il dispiaciuta e l'arrabbiata, è arrivata addirittura a piangere in video.

In una nota affidata al social network, Bella Thorne si è rivolta direttamente alla Goldberg: "Cara Whoopi, ti ho amata per così tanto tempo ma onestamente sono davvero rattristata dalla tua risposta al mio caso. In primo luogo: incolpare le ragazze per aver scattato delle foto? È onestamente disgustoso. Quindi una ragazza non può mandare al suo fidanzato che le manca delle foto sexy? Cose che ha già visto, poi. Io, come donna, dovrei essere spaventata nel camminare per casa, stare al telefono, fare qualunque cosa? Vuoi davvero che le donne siano così? Dovrebbero avere paura per la loro sessualità? E 'quello che vuoi? Io no. Mi sento offesa per chiunque là fuori abbia mai fatto una foto sexy. Sono offesa per Jennifer Lawrence, che si sente violentata pubblicamente. Sono offesa per ogni persona che si è suicidata perchè qualcuno le ha rubato delle foto sexy. Il tuo punto di vista su questo argomento è onestamente terribile e spero che tu possa cambiare idea".

Bella Thorne, che sia nel video in cui è in lacrime sia in altri registrati successivamente continua a dirsi disgustata dalle parole della collega più matura, ha fatto sapere che non parteciperà a The View nonostante l'invito già ricevuto, e questo perchè: "Non ho intenzione di farmi picchiare da un gruppo di donne anziane".