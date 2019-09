Bella Thorne: Pornhub le darà un premio per il film porno Her & Him

Pornhub ha deciso di consegnare un premio a Bella Thorne per Her & Him, il film a luci rosse che ha segnato il suo debutto come regista.

L'ex starlette della Disney deve aver soddisfatto pienamente la piattaforma a luci rosse con la sua opera prima Her & Him, tanto che Pornhub ha deciso di omaggiarla con il Vision Award. Bella Thorne potrà ritirare il suo trofeo durante la cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà il prossimo 11 ottobre.

In una dichiarazione ufficiale, Bella si è detta: "onorata di ricevere questo premio. Sono entusiasta che la bellezza possa essere compresa anche quando è sotto una nuova luce. Rompere il tabù di ciò che è classificato o meno come bello è sempre stato un mio obiettivo e sono felice nel vedere che questo mio lavoro viene riconosciuto come quello che effettivamente è: pura arte visionaria".

Her & Him fa parte della serie di produzioni originali di Pornhub "Visionaries Director", che ha fin qui visto impegnati, oltre a Bella Thorne, anche i rapper Brooke Candy e Young M.A. L'opera prima dell'ex star Disney ha debuttato a settembre all'Oldenburg Film Festival. Il film, che è già disponibile su Pornhub per gli abbonati, vede come protagonisti due nomi molto conosciuti nel mondo a luci rosse, Abella Danger e Small Hands, ed esplora la relazione tra uomo e donna nella lotta per il predominio.