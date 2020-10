Bella Thorne mostra il suo costume sexy di Halloween: "A mia nonna non piace" [FOTO]

Bella Thorne ha mostrato su Instagram le foto del suo costume sexy di Halloween**, facendo impazzire i fan. Più di un milione di like per la versione sexy di Cappuccetto rosso sulla quale l'attrice ha sottolineato che "mia nonna non approverebbe".

Il look, in effetti, presenta una rivisitazione decisamente più sexy del noto personaggio fiabesco: un body in lattice rosso, calze abbinate all'altezza delle cosce e un mantello rosso drappeggiato che lascia ben poco all'immaginazione.

E questo non è neppure l'unico scatto sensuale a tema "Halloween" che l'attrice ha condiviso ultimamente. Il 19 ottobre ha posato in colorati costumi da fata con sua sorella Dani.

Mentre il 27 Ottobre, per il suo compleanno, ha sfoggiato un look nero ancora più sexy, dopo aver lasciato l'Italia.

L'attrice, che soltanto l'anno scorso ha dato il via a una carriera da regista rilasciando il suo primo film pornografico diretto per Pornhub, ha una certa dimestichezza con i film o le serie a tema horror: infatti nel 2014 è apparsa nel sequel del film R.L. Stine: I racconti del brivido - Fantasmagoriche avventure, intitolato Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?, nel ruolo di Cammy Cahill. Il film è stato trasmesso negli Stati Uniti come film speciale per la notte di Halloween nell'ottobre del 2014.

Nel 2015 prende parte al primo episodio della serie televisiva horror Scream e nel 2016 recita in diversi film tra cui Boo! A Madea Halloween. Inoltre, lo scorso anno è stato riferito che Bella è stata scelta per recitare nel film horror, The Friendship Game.