Bella Ramsey nel nuovo spot di Gran Turismo 7 per Playstation VR2

L'interprete di Ellie nella serie The Last of Us ha rinnovato la collaborazione con Playstation comparendo nel nuovo spot.

Playstation ha diffuso un nuovo spot televisivo dedicato alla nuova tecnologia VR2 e che vede protagonista Bella Ramsey, intenta a provare il visore con Gran Turismo 7.

L'interprete di Ellie in The Last of Us abbandona le atmosfere post-apocalittiche dello show per calarsi in un contesto decisamente più allegro e spensierato. L'attrice, infatti, si ritrova a far pratica con la tecnologia di realtà virtuale in modo da poter passare l'esame per la patente che affronterà di lì a poco.

Nel provare Gran Turismo 7, sceglie persino una Fiat 500, tra i modelli più venduti e celebri al mondo del marchio italiano. Tuttavia, al momento dell'esame, Ramsey viene bocciata per aver superato abbondantemente il limite di velocità.

Entro il 2023, Ramsey tornerà a indossare i panni di Ellie per le riprese della Stagione 2 di The Last of Us. Come noto, il videogame The Last of Us - Part II verrà adattato in più di una sola stagione, il ché porterà quindi anche alla terza stagione della serie HBO, scritta e adattata da Neil Druckmann e Craig Mazin.

Parlando, invece, di Gran Turismo, date un'occhiata al trailer del film di Neill Blomkamp.