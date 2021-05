Bella Ciao – La storia oltre il mito, la canzone al centro di un documentario

La canzone Bella Ciao, dall'incredibile risonanza mondiale, sarà alla base di un nuovo documentario co-prodotto da Palomar DOC e Rai Documentari. Alla regia del progetto ci sarà Giulia Giapponesi e l'opera si intitolerà Bella Ciao - La storia oltre il mito.

Il brano musicale, online, ha oltre un miliardo di visualizzazioni online, cifra che ha portato Bella Ciao a diventare la canzone italiana più ascoltata al mondo negli ultimi anni. Nell'ultimo quarto di secolo la canzone di lotta e resistenza è stata usata da decine di realtà di protesta, dalla primavera araba alle proteste #occupy Usa e #occupy Mumbai, dalla lotta alla globalizzazione alla lotta ai cambiamenti climatici, dai funerali dei vignettisti di Charles Hebdo alle rivolte in Sudan e ai movimenti di piazza in Libano, in Cile, in Turchia. Il brano è inoltre diventato un fenomeno tipico della globalizzazione: canzone simbolo della serie La casa di carta, jingle per vendere un prodotto in Messico, musica per promuovere Netflix in Arabia Saudita.

Il progetto Bella Ciao - La storia oltre il mito, primo documentario classificato nel bando sviluppo 2020 della Regione Emilia Romagna, verrà ora presentato ufficialmente a Bio to B, il mercato internazionale di Biografilm Festival dedicato al documentario, allo scopo di trovare partner e network televisivi internazionali.

Andrea Romeo, Creative Producer di Palomar DOC, ha dichiarato: "Tra i tantissimi progetti che ci sono stati proposti abbiamo scelto di produrre Bella Ciao - La storia oltre il mito perché siamo convinti che questa canzone sia patrimonio di tutti e perché riteniamo che attraverso il film di Giulia Giapponesi si scoprirà la sua portata e l'importanza mondiale".

La regista ha aggiunto: "La storia di Bella Ciao è saldamente intrecciata al territorio in cui vivo e in cui sono cresciuta. Ma il lavoro di ricerca che ho portato avanti in questi anni mi ha permesso di scoprire molti aspetti del percorso della canzone che ancora non conoscevo e che aprono nuovi scenari. Sono molto felice che sia stato scelto dalla Regione Emilia Romagna - conclude - e che Palomar Doc lo produca. Abbiamo archivi straordinari e intervisteremo personaggi di grande livello".

Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari, ha concluso sottolineando: "Bella Ciao è il primo di una lunga serie di grandi documentari internazionali che porteranno l'Italia nel mondo e siamo orgogliosi di questa coproduzione di grande prestigio".

Bella Ciao - la storia oltre il mito è coprodotto da Palomar DOC, la nuova divisione del gruppo Palomar interamente dedicata ai documentari, e Rai Documentari, nuova divisione RAI diretta da Duilio Giammaria, in collaborazione con IMAGISSIME parte di Mediawan Group, e andrà in onda il 15 dicembre 2021 su RAI 1.