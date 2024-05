Belen Rodriguez volta pagina con Angelo Galvano, il dettaglio che sorprende: 'Ha conquistato tutti'

Dopo il divorzio da Stefano De Martino e la chiusura con l'imprenditore Elio Lorenzoni, che è passato dall'essere un principe azzurro al nemico numero uno per via di alcuni contrasti con la madre di lei, la showgirl argentina Belen Rodriguez stata protagonista di una nuova paparazzata del settimanale "Chi".

Belen Rodriguez paparazzata con il nuovo fidanzato

La sequenza di foto pubblicate mostrano Belen Rodriguez in compagnia del suo nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano, proprio nell'androne del palazzo di Milano dove abita anche la sorella di lei, Cecilia Rodriguez. Non solo: nelle foto compaiono anche la piccola Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese e persino Patrizia Griffini, grande amica della Rodriguez.

Considerando il motivo per cui è finita la storia con l'imprenditore Lorenzoni, "Chi" ha deciso di stuzzicare i suoi lettori, scrivendo così: "Lui ha superato il test di Mamma Veronica". Difatti, nelle foto si può notare chiaramente Angelo in atteggiamenti affettuosi proprio con i genitori di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez durante una scena come attrice

"Il giudizio dei familiari che le vogliono bene sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto" ha scritto il settimanale. Sembra, tra l'altro, che Belen Rodriguez tenga in maniera particolare a questa relazione, forse una delle uniche che ha scelto di non nascondere agli occhi dell'opinione pubblica.

Alessia Marcuzzi nega il triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Come fa notare ancora il settimanale: "Angelo ha una particolarità rispetto agli ex. Non è famoso, non è del suo mondo". Da quello che si sa sul compagno della showgirl, infatti, Angelo sarebbe un ingegnere di 34 anni impegnato nel settore energetico, esperto di tecnologie sostenibili e di origini siciliane. Un uomo che, un po' come Lorenzoni all'inizio, sembra essere la metà perfetta per la Rodriguez. Che anche lui possa riservare delle sorprese?