Belen e Stefano De Martino rinnovano le promesse di matrimonio?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero aver deciso di rinnovare le promesse nuziali: l'indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, informata del gossip da persone vicino alla coppia. I due, in questi giorni, hanno deciso di passare una romantica vacanza nell'affascinante isola di Ponza.

Si dice che gli assassini ritornino sempre sul luogo del delitto, a volte invece sono le coppie a ritornare sul luogo dove il loro amore è sbocciato, come è successo a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati sull'isola di Ponza dieci anni dopo. In questo periodi di tempo la coppia si è sposata, nel 2013, ha avuto un figlio, nel 2014, divorziata, nel 2015, tornata insieme, nel 2019, separata ancora una volta, nel 2020, ricongiunta nel 2022. Dieci anni turbolenti ma dove alla fine, forse, l'amore ha trionfato.

Belen e Stefano sono sicuri dei loro sentimenti e pronti a rinnovare le promesse nunziale, come afferma da Deianira Marzano, che citando conoscenze comuni, afferma: "Amici in comune ci fanno sapere che presto Belen e Stefano (che sono già sposati) probabilmente celebreranno un rito d'amore per festeggiare questa seconda vita insieme". I due infatti, legalmente, sono ancora sposati, la loro separazione non è mai stata suggellata da un divorzio.

In queste ore, e durante questa vacanza, i genitori di Santiago hanno iniziato a farsi fotografare insieme apertamente, non più foto di profilo o in lontananza, non più foto rubate dai paparazzi, ma scatti in cui Belen e Stefano si mettono in posa e sorridono, segno di una serenità sul loro rapporto che sembra ormai definitivamente consolidata.