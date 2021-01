Belen Rodriguez incinta? Sarebbe il primo figlio con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez è incinta? Risposta affermativa secondo il clamoroso scoop diffuso da Novella 2000. La showgirl argentina e il compagno, Antonino Spinalbese, sarebbero dunque in attesa del primo figlio insieme e la gravidanza sarebbe arrivata già al terzo mese.

Nonostante il magazine parli di fonte assolutamente sicura la notizia non è stata confermata da Belen o dal suo entourage, ma se così fosse allora questo vorrebbe dire che la showgirl è pronta per diventare mamma per la seconda volta. Santiago, il primo figlio, è nato il 9 aprile 2013 ed è il frutto della relazione tra la Rodriguez e Stefano De Martino. I due hanno rotto definitivamente lo scorso anno, pochi giorni dopo la fine della quarantena.

Belen e Antonino Spinalbese hanno iniziato a frequentarsi durante l'estate e sono usciti allo scoperto lo scorso novembre pubblicando la foto di un loro bacio su Instagram. Spinalbese e un hairstylist di 25 anni che lavora in un salone di Aldo Coppola. I due si sono conosciuti quest'estate quando lui è andato da Belen per acconciarle i capelli. Antonino ha passato le vacanze natalizie con la famiglia di Belen, alle feste era presente tutto il clan Rodriguez: mamma Veronica, papà Gustavo e i fratelli Cecilia e Jeremias.