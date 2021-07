Belén Rodríguez, sua figlia Luna Mari in terapia intensiva: ecco cosa è successo

Luna Mari, la figlia di Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese, è stata ricoverata in terapia intensiva a poche ore dalla nascita, al fine di essere monitorata, spaventando profondamente i due neo-genitori. La piccola è nata con parto naturale, senza alcuna complicazione, nel corso della notte tra domenica e lunedì.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica Il Mattino di Padova, città dove la showgirl argentina ha deciso di dare alla luce la sua seconda figlia. Non sappiamo ancora che cosa abbia spaventato i medici ma ciò che conta è che la bambina sta bene: Belen ha appena pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che mostra la bambina mentre torna a casa con la mamma dopo essere stata dimessa dall'ospedale.

Il parto della Rodriguez ha attirato l'attenzione dei media e dei suoi fan e la showgirl ha anche ricevuto innumerevoli messaggi di auguri e di affetto da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

In particolare, due messaggi piuttosto inaspettati hanno colpito i fan: due tra i suoi ex più famosi, Stefano De Martino e Fabrizio Corona, hanno voluto salutare la bambina: Corona ha pubblicato una storia in cui ha omaggiato Belen e la sua secondogenita commentando: "Auguri e benvenuta Luna", mentre De Martino ha semplicemente messo un like alla foto della bambina.