Belen Rodriguez bacia la compagna di Stefano Bettarini a Le Iene; il video dello scherzo

Belen Rodriguez bacia la compagna di Stefano Bettarini a Le Iene; tuttavia la reazione del calciatore allo scherzo organizzato dal programma, e che vediamo nella clip di Mediaset Infinity, non è piaciuta agli spettatori.

Stefano Bettarini è stato vittima dello scherzo de Le Iene, complice la sua compagna, Nicoletta Larini che, una volta in studio, ha anche baciato appassionatamente Belen Rodriguez. La reazione scomposta del calciatore ha suscitato l'indignazione sui social.

La puntata de Le Iene andata in onda il 23 febbraio ha sollevato un'ampia discussione sul web: al centro delle critiche l'ex calciatore Stefano Bettarini, da qualche tempo in lite con Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello, dopo la sua squalifica dalla quinta edizione VIP del reality a causa di una bestemmia.

Nicoletta Larini, compagna di Stefano e complice de Le Iene, si è fatta trovare a casa con Davide, un hair stylist che l'aveva accompagnata dopo che la sua macchina si era fermata per un guasto al motore. Stefano è sembrato perplesso ma quando la sua compagna ha ricevuto un vocale da Davide, in cui l'hair stylist la invitava nel suo salone, ha iniziato ad arrabbiarsi, come si vede nella clip dello scherzo caricata da Mediaset Infinity.

La situazione è precipitata il giorno dopo, quando un amico di Stefano, complice del programma, lo ha chiamato per metterlo in guardia : il suo attico a Viareggio era stato trasformato in un salone da parrucchiere , occupato naturalmente da Davide. Stefano, arrivato nell'appartamento, ha chiamato Nicoletta, e quando la sua compagna è arrivata sul posto l'ha aggredita verbalmente. La scena poi si è spostata nell'appartamento della coppia, dove Bettarini è apparso fuori controllo : l'ex calciatore ha accusato Nicoletta di essere un'infame e di averlo tradito con Davide.

Nicoletta Larini, nonostante fosse complice del programma, è apparsa spaventata e dispiaciuta per la la reazione del compagno ed è scoppiata a piangere . A quel punto si è palesato Nicolò De Devitiis, che ha rivelato la messinscena organizzata dal programma, scagionando la povera Nicoletta. La Larini, presente in studio con Bettarini, alla fine si è vendicata baciando Belen Rodriguez sotto gli occhi di Bettarini e del pubblico.