Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: pace fatta dopo la tempesta

La presunta crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra già passata: la coppia, al centro del gossip delle ultime ore, ieri ha ha passato una spensierata serata con altri amici tra balli e brindisi, come documentano le storie di Instagram dell'hairstylist.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati al centro del gossip delle ultime ore, sembrava che i due, dopo appena 14 mesi di convivenza ed una figlia, Luna Mari, nata lo scorso 12 luglio, si fossero lasciati. Le voci si erano diffuse dopo un post di Belen su Instagram, la showgirl argentina aveva scritto una sorta di invito a restare single finché non si incontra la persona giusta. Nelle prime righe della caption aveva scritto "Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia...".

Ieri è arrivata la smentita ad una crisi che in realtà non era mai iniziata, almeno ufficialmente: sia la showgirl che l'hairstylist non avevano mai commentato i rumors.

Antonino Spinalbese, nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui si vede Belen ballare sulle note di 'Swing the mood'. Nella storia successiva ci sono alcuni calici pieni, la comitiva è pronta ad un brindisi, nella storia sono stati taggati anche Emiliano Bonazzoli, Giorgia Matteucci, Claudia Galanti e Patrizia Griffini, che, molto probabilmente, erano insieme a Belen Rodriguez e al compagno.

Il giorno prima Antonino Spinalbese ha pubblicato un post si Instagram, nella foto la Rodriguez è di spalle mentre si vede il viso della piccola Luna Mari che la showgirl argentina tiene in braccio. Nella caption Antonino ha scritto: "Anche se prendessi un ergastolo sto con te finché non mi seppelliscono sto con te voglio viver sempre il brivido di star con te".