Bebe Vio, la malattia e l'amputazione a 11 anni: una vita da campionessa

Bebe Vio a 11 anni ha subito l'amputazione di braccia e gambe a causa di una malattia, una meningite fulminante e la successiva necrosi sia agli arti inferiori che agli arti superiori. Bebe Vio è una delle atlete paralimpiche italiane più famose nel mondo.

Chi è Bebe Vio

Bebe Vio

Il nome esteso di Bebe Vio è Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, è nata a Venezia il 4 marzo 1997. Seconda di tre fratelli, a 5 anni ha iniziato a praticare scherma. Vive a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, la cittadina in cui è cresciuta.

Bebe è stata la portabandiera dell'Italia in occasione della cerimonia di chiusura della Paralimpiade di Rio. Nel 2016 è stata la testimonial di una campagna a favore della vaccinazione contro la meningite. Il 18 ottobre 2016 ha fatto parte della delegazione italiana che ha partecipato all'ultima cena offerta alla Casa Bianca dall'amministrazione Obama. Bebe è stata tra i doppiatori italiani del film Gli Incredibili 2.

La malattia di Bebe Vio

Bebe Vio da bambina, prima della mengite

A 11 anni, verso la fine del 2008, è stata colpita da una meningite fulminante. L'infezione estesa e la necrosi, sia agli arti inferiori che agli arti superiori, rese necessaria l'amputazione dei 4 arti. Il suo caso è riconducibile a un focolaio epidemico che nella provincia di Treviso causò tre decessi.

Bebe rimase in ospedale per più di 3 mesi, tra terapia intensiva e il reparto di chirurgia plastica. Tornata a casa, volle riprendere subito la scuola. Al centro INAIL di Budrio iniziò la riabilitazione motoria. Erano passati quasi 12 mesi dall'inizio del suo travaglio che Bebe riprese a schermare, grazie ad una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto, diventando la prima schermitrice disabile al mondo a gareggiare con quattro protesi artificiali, sviluppate dal Centro Protesi di Budrio, con la consulenza del Comitato Italiano Paralimpico.

Attività sportiva e Giochi paralimpici

La campionessa Bebe Vio

Bebe Vio ha vinto per due volte i campionati italiani paralimpici assoluti di scherma nel 2012 e nel 2013. Ha conquistato 5 titoli nei Campionati europei paralimpici, 4 individuali e uno a squadre. Ai Campionati mondiali paralimpici di scherma ha vinto per 3 volte il titolo individuale, nel 2015, 2017 e 2019 ed una volta quello a squadre, nel 2017.

Ha partecipato per due volte ai Giochi paralimpici. Nel 2016, a Rio de Janeiro, ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale e il bronzo nel fioretto a squadre. A Tokyo 2020 ha vinto ancora una volta la medaglia d'oro nel fioretto individuale e l'argento nel fioretto a squadre.

Alle Paralimpiadi di Londra del 2012 fu la tedofora nella giornata inaugurale in rappresentanza dei 'futuri paralimpici'.