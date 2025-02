Bebe Vio, ecco chi è il fidanzato Gianmarco Viscio: le prime foto social

E foto su Instagram fu: Bebe Vio ha confermato la sua relazione con Gianmarco Viscio. "Confermato" perché in realtà la coppia non si è appena formata ma, anzi, la frequentazione è iniziata tre anni fa: è però la prima volta che vediamo un loro scatto pubblico.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio: la relazione è ufficiale

Bebe Vio

I due infatti, vennero già paparazzati da Chi nel settembre 2022, ma hanno sempre preferito essere riservati sulla loro vita privata. Nel frattempo, il settimanale diretto da Signorini li aveva fotografati di nuovo insieme, tanto da avere persino ipotizzato le nozze. I due non avevano né smentito né confermato. Ieri invece, Bebe Vio ha pubblicato alcuni scatti insieme.

Si tratta di foto di una vacanza a Zanzibar, accompagnati dalla didascalia "10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso".

Sotto, i commenti entusiasti di fan e personaggi dello spettacolo, con tanti auguri di felicità.

Gianmarco Viscio: chi è il fidanzato di Bebe Vio

Non si sa molto di Gianmarco Viscio: non si tratta di un personaggio pubblico e i suoi profili social sono privati. Quello che sappiamo è che ha 30 anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto: ha militato nel ruolo di difensore in una squadra di serie B, la George Best Team.

Bebe Vio: la carriera

Una foto di Bebe Vio da bambina

Bebe Vio, all'anagrafe Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, non ha certo bisogno di presentazioni: campionessa paralimpica di scherma mondiale ed europea di fioretto individuale, nel corso della sua carriera ha vinto sei medaglie olimpiche. Due ori nel fioretto individuale (Rio 2026, Tokyo 2020), un argento nel fioretto a squadre (Tokyo 2020) e tre bronzi, di cui due nel fioretto a squadre (Rio 2016, Parigi 2024) e uno nel fioretto individuale (Parigi 2024).

Oltre alla carriera sportiva, Bebe Vio ha fatto incursioni nella tv e pubblicato due libri; è inoltre testimonial per diffondere la conoscenza della scherma su carrozzina.