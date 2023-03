Beautiful: anticipazioni delle trame dal 6 marzo all’11 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 6 marzo all'11 marzo 2023 su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 6 marzo

Mentre Ridge è convinto che Deacon voglia conquistare Brooke, quest'ultima è sconvolta dal ritorno di Taylor, e la sua gelosia e il ricordo doloroso del loro passato, la turba. Sheila continua a frequentare Deacon e cerca di manipolarlo.

Martedì 7 marzo

Steffy è felicissima di riavere ospite a casa sua la madre, Taylor. Steffy e Taylor parlano di Brooke e della frustrazione di Ridge per il ritorno di Deacon, che considera una minaccia alla sua stabilità familiare.

Mercoledì 8 marzo

Deacon raggiunge Hope per la lezione di karate. Non volendo, ascoltano di nascosto, dal giardino, il seguito della discussione: Ridge è irremovibile sul fatto che Hope debba lasciare lo chalet.

Giovedì 9 marzo

Ridge è irremovibile, se Hope vuol continuare a frequentare suo padre dovrà lasciare lo chalet e trasferirsi altrove. Steffy e Thomas parlano di Taylor e in fondo sperano ancora che i loro genitori possano tornare insieme.

Venerdì 10 marzo

Parlando con Deacon e Hope, Brooke dice di essere convinta che Taylor, dopo tutti questi anni, sia ancora innamorata di Ridge. Ridge si sfoga con Taylor riguardo alla situazione con Deacon e Taylor gli dice che lei è sempre lì per lui e che non ha mai smesso di amarlo. Steffy esalta sua madre, Taylor, e cerca di risvegliare l'interesse di Ridge verso l'ex moglie. Taylor potrebbe essere la fortuna di Deacon, se la sua presenza mettesse in crisi il matrimonio di Brooke e Ridge. Sheila invidia la posizione di Deacon, ormai accolto a casa Forrester, mentre lei non può nemmeno vedere Finn. Brooke offre un ramoscello d'ulivo a Taylor e le chiede di lasciare i contrasti al passato e di diventare amiche.

Sabato 11 marzo

Taylor accetta la proposta di Brooke di sotterrare l'ascia di guerra e diventare amiche. Intanto Steffy tenta di convincere Ridge che la sua vera famiglia è con lei, Thomas e Taylor. Sheila rivela a Deacon di essere risoluta a voler trascorrere il Natale con Finn. Mentre sono presi dai preparativi per il Natale con i bambini, Hope annuncia a Liam che Deacon passerà qualche ora con loro alla Vigilia.

