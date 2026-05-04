Beau Starr, attore di Halloween e Quei bravi ragazzi, morto a 81 anni

Beau Starr, attore caratterista noto per il ruolo dello sceriffo nella saga di Halloween e del padre di Ray Liotta in Quei bravi ragazzi, è morto all'età di 81 anni. L'attore è deceduto per cause naturali il 24 aprile 2026 a Vancouver, in Canada, secondo quanto riferito dal fratello, l'attore Mike Starr, a TMZ.

Mike, 75 anni, ha ricordato il fratello definendolo "una persona davvero unica e speciale", aggiungendo che Beau lo ha aiutato a crescere ed è stato una grande fonte di ispirazione per lui.

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La carriera di Beau Starr

Nato nel 1944 nel Queens, New York, Beau Starr è entrato nel cuore dei fan dell'horror per l'interpretazione dello sceriffo Ben Meeker in Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers (1988) e Halloween 5: La vendetta di Michael Myers (1989).

L'attore, che aveva alle spalle una carriera da sportivo nel football militando nei New York Jets e giocando per due stagioni nella Canadian Football League, aveva fatto il suo debutto nel 1979 nella serie comica Bizarre per poi comparire, nel corso degli anni '80, in serie popolarissime come TJ Hooker, New York New York, Supercar, Remington Steele, A-Team, MacGyver e Giudice di notte.

Sul grande schermo ha recitato in film come Speed, Il diavolo in blu e Cinderella Man, anche se il suo ruolo più importante resta quello in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. Ed è proprio uno degli ex compagni di set, Christopher Serrone, ad aver diffuso la notizia della morte di Beau Starr sabato 2 maggio.

"È con il cuore pesante che vi informo della tristissima scomparsa di Beau Starr. @mikestarractor mi ha chiesto di dare l'annuncio", ha esordito nel suo post, accompagnato da una serie di foto di Beau.

"Beau ha vissuto una vita ricca e significativa. Era un figlio, un fratello, un padre, un nonno, un attore e un giocatore della NFL/CFL. Vi prego di dedicare un momento al ricordo di una persona straordinaria. Riposa in pace".