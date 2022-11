Baz Luhrmann: "Non farò più film, se andranno direttamente in streaming"

Dopo aver ricevuto un premio speciale al festival internazionale di cinematografia EnergaCamerimage di Torun, in Polonia, Baz Luhrmann si è scagliato contro le piattaforme di streaming.

Hanno avuto un grande eco mediatico le recenti dichiarazioni di Baz Luhrmann, regista di Elvis, rilasciate al festival internazionale di cinematografia EnergaCamerimage di Torun, in Polonia. Dopo aver avuto una standing ovation assieme al direttore della fotografia Mandy Walker per la proiezione del film, il regista si è scagliato contro le piattaforme di streaming.

"Non faccio un film se poi finisce soltanto sulle piattaforme di streaming. Realizzo film esclusivamente per il grande schermo" ha dichiarato Baz Luhrmann nell'accettare il premio speciale del Festival.

Al momento Elvis è il film che ha incassato di più al box-office e che non appartiene a un franchise: 151 milioni di dollari in America e 286 milioni in tutto il mondo. "Penso che siamo riusciti a fare un qualcosa che anche Elvis avrebbe provato a fare" ha commentato Baz Luhrmann.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (interpretato da Austin Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), nella lotta tra il talento puro di Presley e il conformismo verso cui il mercato musicale l'ha spinto. è ora disponibile in digitale per Warner Bros. Home Entertainment.