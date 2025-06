Battiti Live 2025: Ilary Blasi e Alvin affiancati da un nuovo co-conduttore: tutte le anticipazioni dello show

Dopo il successo dello scorso anno, Battiti Live torna su Canale 5 da lunedì 7 luglio, in prima serata, e sarà disponibile anche in replica su La5 e Mediaset Extra. Lo show musicale sarà disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Un trio alla conduzione

A condurre le serate, per il secondo anno consecutivo, saranno Ilary Blasi e Alvin, che nella scorsa edizione hanno preso il posto della storica coppia di Battiti composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Al loro fianco debutterà Nicolò De Devitiis, volto noto de Le Iene.

Ma non è tutto: Nicolò sarà anche il protagonista della grande novità dell'edizione 2025: "Extra Battiti", una striscia quotidiana su Italia 1 che ci porterà nel cuore del backstage, tra aneddoti, curiosità, momenti inediti e dietro le quinte esclusivi.

Nicolò De Devitiis

Cinque serate live da Molfetta

L'appuntamento live con la musica parte il 18 giugno e prosegue fino al 22 giugno, con cinque serate consecutive registrate nella suggestiva cornice di Molfetta. Gli eventi saranno trasmessi in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV, mentre bisognerà attendere luglio per vedere il programma su Canale 5.

Un palco da sogno e uno show sempre più spettacolare

Per questa edizione, il palco sarà un vero colosso della musica

500mq di superficie

400mq di led ad alta risoluzione

Oltre 650 proiettori

Due spettacolari scalinate scenoluminose (una lato mare, l'altra lato Duomo)

(una lato mare, l'altra lato Duomo) Un corpo di ballo pronto a trasformare ogni performance in un'esperienza da ricordare.

La novità più cool? Casa Battiti

Debutta quest'anno anche un vero e proprio music resort situato nel backstage. Uno spazio pensato per artisti, talent, content creator e influencer, dove nasceranno contenuti digitali, brunch musicali, talk, interviste e incontri fuori programma.

Con vista mare, aree tematiche, spazi relax e una narrazione social continua, Casa Battiti sarà il cuore pulsante dello show anche sulle frequenze di Radio Norba, che trasmetterà live direttamente da lì ogni giorno.