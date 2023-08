The Brave & Bold, James Gunn risponde ai rumor sul casting di John Krasinski nel ruolo di Batman

James Gunn risponde ai fan circa le voci del casting di John Krasinski nel ruolo di Batman nel nuovo film The Brave and the Bold prodotto dai DC Studios.

Circolano in rete dei rumor secondo cui John Krasinski potrebbe interpretare o sarebbe stato scritturato per il ruolo del Cavaliere Oscuro nel prossimo The Brave and the Bold dei DC Studios. Già tempo fa è stata smentita la notizia di George Clooney nel ruolo dell'Uomo pipistrello di Gotham. Ora James Gunn ha messo a tacere questi rumor, rispondendo su Thread alla domanda di un fan che gli chiedeva se fosse vero che l'attore di The Office sia in lizza per interpretare Bruce Wayne. Il co-CEO dei DC Studios risposto dicendo che tutto è fermo per gli scioperi e che comunque non c'è nemmeno uno script al momento.

"Non so di cosa tu stia parlando ma non abbiamo neanche uno script, e c'è uno sciopero in corso, quindi, no, niente casting" è stata la risposta di Gunn.

Da Flash a The Brave and the Bold: Andy Muschietti è la scelta giusta per il nuovo Batman?

Cosa sappiamo di The Brave and The Bold

Nonostante al momento non ci siano novità o progressi riguardo lo sviluppo del film, tempo fa è stato confermato ufficialmente che il nuovo film su Batman verrà diretto da Andy Muschietti. Nel frattempo Jensen Ackles di Supernatural smania per ottenere la parte del celebre Uomo pipistrello. E voi, chi pensate sia più adatto per interpretare Batman?