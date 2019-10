Batman e Joker insieme a Dylan Dog: il trailer del crossover DC/Bonelli

Svelato il trailer del fumetto crossover che vedrà Joker, Batman e Dylan Dog uniti in un'avventura firmata da Bonelli e DC. Le due compagnie hanno annunciato una partnership senza precedenti che porterà alla pubblicazione di una miniserie con protagonisti i personaggi dell'universo bonelliano e i supereroi della DC.

L'appuntamento con il crossover Bonelli e DC è a Lucca Comics and Games 2019, dove sarà proposto in esclusiva il numero zero della miniserie, intitolato "Relazioni Pericolose", scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Gigi Cavenago e Werther Dell'Edera. Sarà incentrato sui personaggi di Dylan Dog e Batman, con le nemesi Xabaras e il Joker e sarà disponibile in esclusiva allo stand Sergio Bonelli Editore. Ancora top secret i dettagli della storia e degli altri personaggi dell'universo di Batman e Dylan Dog che appariranno nel progetto della miniserie di tre albi, la cui pubblicazione è prevista nel 2020.

