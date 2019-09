Batman Day 2019: il Bat-Segnale a Roma e nelle altre città: le foto

Batman Day 2019 ha lasciato il segno, anzi il bat segnale che è stato proiettato in numerose città, tra cui anche Roma, nello specifico alla Stazione Termini, come potete vedere nelle foto che seguono.

In occasione Batman Day 2019 molte città hanno festeggiato gli 80 anni del supereroe di Gotham City proiettando il suo simbolo negli edifici più iconici: dal Domino Sugar Refinery a New York, al Senate House a Londra, le Gallerie Laffayette a Parigi, l'incrocio di Shibuya a Tokio e Potzdamer Platz a Berlino. Anche l'Italia non è stata da meno: a Roma le ali del pipistrello si sono spiegate su piazza dei Cinquecento, lungo la parete della stazione Termini.

L'evento, il Batman Day, ha avuto inizio a partire dalle 20.00 di ieri sera, quando, col favore del buio, il segnale luminoso del personaggio, creato il 21 settembre 1939 da Bob Kane e Bill Finger, ha squarciato le tenebre di mezzo mondo. Un effetto suggestivo che è stato poi condiviso sui social attraverso foto e video. Compreso l'account ufficiale di Batman della DC Comics che ha riunito gli scatti più suggestivi. Come ha annunciato ieri Pam Lifford, presidente della Warner Bros. Global Brands and Experiences: "Il Bat-Segnale è senza dubbio una delle immagini più riconoscibili nell'iconografia dei supereroi, e questo sarà uno spettacolo straordinario che trascende i confini, le lingue e le culture per unirci in un'unica esperienza. Siamo orgogliosi di inviare il Bat Segnale in occasione del Batman Day 2019, perché è un modello di ispirazione che ci fa credere che sia possibile trasformare le avversità in qualcosa di positivo. Batman Day è una celebrazione globale per tutti i fan".

Il Bat-Segnale illumina il cielo di Roma nel #BatmanDay! Festeggiate con noi gli ottant'anni di storia di uno degli eroi più iconici di sempre 🦇#Batman80 #LongLiveBatman pic.twitter.com/qKWEB9B4hk — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 21, 2019

Tra meno di un anno poi potremo rivedere il cavaliere oscuro nuovamente al cinema, grazie ad una nuova versione di Matt Reeves. A interpretare Bruce Wayne sarà stavolta Robert Pattinson che raccoglie così un testimone oneroso che è passato nei decenni nelle mani di Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck. Giusto per citare gli interpreti che lo hanno portato sullo schermo più volte.

