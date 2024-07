Batman: il Cluedo basato sul mondo del Cavaliere Oscuro è sceso di prezzo su Amazon

Partendo dalla carta stampata di alcuni fumetti che hanno praticamente fatto la storia del settore, le avventure di Batman continuano a lasciare il segno sugli appassionati. Nel tempo, però, è bene indicare quanto il Cavaliere Oscuro sia riuscito a coinvolgere ancora più persone nelle sue vicende grazie a un particolare piglio creativo che ne ha consentito alcune indimenticabili trasposizioni sia sul grande, che sul piccolo schermo. Così Gotham City è stata assorbita nei modi più disparati dal pubblico di tutte le età, lavorando la propria identità in più formati: cinematografico, seriale ed animato... per citarne alcuni. Da ciò l'enorme successo e l'arrivo di prodotti pure in termini gadgettistici e tematici che da sempre accompagna la figura di un eroe diverso da tutti gli altri.

Basandoci su un impatto storico del genere, non possiamo esimerci dal segnalarvi che il Cluedo tematico di Batman è attualmente sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 14,60€, con uno sconto del 24% sul prezzo mediano indicato. Se sei interessati ad acquistarlo, vi basterà cliccare su questo indirizzo o in alternativa passare dal box qui sotto.

Un Cluedo per i fan di Batman

Nella scatola del Cluedo edizione Batman troverete: il tabellone tematico, 6 token personalizzati e tutta una serie di strumenti provenienti dal contesto in questione, per trasformare le vostre partite con tinte del tutto inedite. Come nel Cluedo più classico ci sarà un'indagine da affrontare, anche se in questo caso è il fascino del mondo di gioco a rapire in maniera diversa. Fin dove vi spinerete per risolvere il vostro caso?

Sfruttate anche voi questo sconto su Amazon per recuperare un Cluedo che farà di certo impazzire gli appassionati di Batman e del suo mondo. Targato Winning Moves, questo gioco da tavolo potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo originale.