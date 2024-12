Barry Keoghan spiega perché ha disattivato il suo account Instagram

Barry Keoghan, la star di Saltburn, ha rilasciato il suo primo commento pubblico dopo la rottura con Sabrina Carpenter, spiegando perché ha deciso di cancellare il suo account Instagram.

L'attore ha condiviso una dichiarazione su X (ex Twitter) per spiegare le ragioni della sua scelta. Ha scritto: "Devo rispondere ora, perché siamo arrivati a un punto in cui si stanno superando troppi limiti. Ho disattivato il mio account Instagram perché non posso più permettere che queste cose distraggano la mia famiglia e il mio lavoro".

Keoghan ha poi sottolineato che "nessuna persona dovrebbe mai immaginarsi" i messaggi che ha ricevuto, aggiungendo: "Bugie, odio, commenti disgustosi sul mio aspetto, sul mio carattere, su come sono un cattivo genitore e ogni altra cosa disumana che potete immaginare".

L'attore ha anche rivelato che alcune persone hanno iniziato a molestare sua madre e sua nonna, e che si sono sedute davanti alla porta di suo figlio, intimorendole. "Questo è oltrepassare il limite", ha detto, riferendosi a Brando, il figlio di 2 anni che ha avuto con l'ex Alyson Sandro.

Please be respectful

x pic.twitter.com/N03eHAIbC8 — Barry Keoghan (@BarryKeoghan) December 7, 2024

"Ogni giorno lavoro più duramente per diventare una persona migliore per quel bambino. Voglio offrirgli opportunità per imparare, fallire e crescere. Voglio che possa guardare a suo padre, avere piena fiducia in me e sapere che gli coprirò sempre le spalle. Quando sarà più grande, dovrà leggere tutto questo su suo padre. Per favore, siate rispettosi con tutti", ha concluso Keoghan.

La rottura con Sabrina Carpenter

Pochi giorni dopo la separazione tra Keoghan e Carpenter, una fonte ha dichiarato a People che l'attore "sta meglio che mai". I due, che avevano avuto una relazione di circa un anno, hanno deciso di prendersi una pausa. "Barry è al massimo della sua forza e felicità, è la migliore versione di se stesso finora. Ha lavorato duramente per arrivare a questo punto e rimane concentrato. Anche se lui e Sabrina sono in pausa, questo non lo sta facendo arretrare in alcun modo, ha molta forza d'animo", ha dichiarato l'insider.

La stessa fonte ha aggiunto che Keoghan è stato un "fidanzato fantastico" e che è stato "molto presente" durante la relazione, smentendo le voci di infedeltà che erano circolate dopo la rottura.

Keoghan ha recentemente terminato il film The Immortal Man di Netflix e sta girando Crime 101 di Amazon. Sarà inoltre protagonista di Bring Them Down e di Hurry Up Tomorrow con Jenna Ortega.