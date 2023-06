Bardolino Film Festival 2023: Michele Placido, Rocco Papaleo, Claudia Gerini e gli altri ospiti

É completo il parterre di ospiti del Bardolino Film Festival 2023, che si svolgerà nella splendida località sul lago di Garda dal 21 al 25 giugno 2023. Saranno cinque giorni di grande cinema, spettacolo e cultura con alcuni dei protagonisti più amati del panorama italiano, gli autori degli incontri letterari e le proiezioni dei film in concorso.

Anche quest'anno a impreziosire il programma delle due sezioni competitive dedicate a documentari e cortometraggi saranno cinque serate speciali nello splendido Parco di Villa Carrara Bottagisio sulle rive del lago di Garda. Le serate di BFF Nights proporranno alcuni dei film più apprezzati di questa stagione cinematografica e durante ognuna delle cinque soirée sarà assegnato un riconoscimento speciale ad un ospite d'eccezione, che saluterà il pubblico del festival nella suggestiva arena.

Orlando, Placido: "Mi ha emozionato. E quando c'è l'emozione, l'attore fa un buon lavoro"

Gli ospiti e i premi

Orlando: Michele Placido in una foto dal set

Il primo ospite atteso sul blue carpet è Andrea Pennacchi che durante la serata inaugurale di mercoledì 21 giugno ritirerà il prestigioso Premio Ciak d'oro - Colpo di Fulmine per l'interpretazione assegnato dal mensile di cinema Ciak (media partner della manifestazione) agli attori del film. Le mie ragazze di carta, in anteprima a Bardolino e in sala dal 13 luglio per Adler Entertainment, è un coming of age ambientato nel Trevigiano negli anni 70, in cui le vicende dei protagonisti si intrecciano con i cambiamenti che hanno attraversato la storia del nostro Paese in quel periodo.

Ospite della serata di giovedì 22 sarà Paola Sini, produttrice, sceneggiatrice nonché splendida protagonista de La terra delle donne, opera prima di Marisa Vallone che si interroga su temi come maternità e identità a partire da una storia nella Sardegna rurale a cavallo tra le due guerre. A Paola Sini sarà assegnato il Premio BFF Shooting Star.

Il Premio BFF Scintilla di questa edizione, riconoscimento alla vera e propria sorpresa cinematografica della stagione cinematografica, andrà a Selene Caramazza per la sua folgorante interpretazione in Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta. Tra le attrici più interessanti della sua generazione, Selene Caramazza ha interpretato ruoli per cinema e serie tv tra cui l'acclamata The Bad Guy, e sarà premiata a Bardolino nella serata di venerdì 23 giugno.

Il sabato di Bardolino Film Festival è nel segno della commedia blues e raffinata: protagonista assoluto della serata sarà infatti Rocco Papaleo con il suo ultimo film, Scordato, che lo vede, oltre che regista, protagonista al fianco di Giorgia. Rocco Papaleo, che riceverà il Premio BFF Comedian, dialogherà con il pubblico del festival sabato 24 giugno al termine della proiezione del film.

Liliana Cavani dirige L'ordine del tempo, nel cast Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Edoardo Leo

La chiusura

La chiusura della manifestazione è invece affidata a Orlando di Daniele Vicari, presidente della giuria del concorso documentari di quest'anno. Ospite d'onore della serata sarà Michele Placido, protagonista della pellicola, che domenica 25 ritirerà il Premio BFF Cineasta dell'anno: un riconoscimento assegnato a una delle personalità più illustri del nostro cinema non solo per la sua straordinaria interpretazione in Orlando, ma anche per la regia de L'ombra di Caravaggio, grande successo internazionale.

Infine il BFF renderà omaggio a una delle regine della commedia italiana, Claudia Gerini, che sarà a Bardolino in qualità di presidente della giuria del concorso cortometraggi e presenterà il suo esordio letterario Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice (Piemme) e incontrerà il pubblico alle 18.00 di sabato 24 giugno, nel nuovo villaggio del Festival appositamente allestito per questa edizione. L'omaggio a Claudia Gerini sarà completato dalla proiezione di Tapirulàn, il film che ha segnato il suo esordio alla regia (domenica 25 giugno ore 11.00, Teatro Corallo - ingresso libero su prenotazione).

L'appuntamento con la terza edizione di Bardolino Film Festival, organizzato e sostenuto dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top con la direzione artistica di Franco Dassisti, è dal 21 al 25 giugno 2023. Bardolino Film Festival aderisce al network regionale VGML, che raccoglie le principali manifestazioni cinematografiche della provincia di Verona. Il programma completo del festival sarà annunciato prossimamente nel corso della conferenza stampa di presentazione in programma il prossimo martedì 13 giugno alle 11.30 a Bardolino.

Per informazioni: www.bardolinofilmfestival.it.