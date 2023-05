Bardolino Film Festival 2023: Claudia Gerini e Daniele Vicari presidenti delle giurie

Anche per la terza edizione del Bardolino Film Festival, in programma nella suggestiva location sulle rive del lago di Garda dal 21 al 25 giugno 2023, sono due le giurie dei concorsi chiamate a decretare i migliori titoli nelle categorie BFF Doc e BFF Short, presiedute da Claudia Gerini e Daniele Vicari.

Nel dettaglio la giuria della sezione dedicata ai cortometraggi sarà presieduta da Claudia Gerini, tra le attrici più note e amate del panorama cinematografico italiano grazie alle sue interpretazioni sempre in grado di catturare il grande pubblico, da Viaggi di nozze a Suburra - La serie fino a Tapirulàn, che la vede anche al suo esordio dietro la macchina da presa. "Sono felice di presiedere questa giuria di cortometraggi che come sempre sono un grande osservatorio per i registi e i lungometraggi di domani. Quindi sono contenta e curiosa di giudicare" commenta Claudia Gerini.

Mancino Naturale: Claudia Gerini in una sequenza

L'attrice e regista, oltre a presiedere la giuria BFF Short, sarà tra i protagonisti degli aperitivi letterari per presentare il suo Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice (Piemme), libro in cui Claudia Gerini si racconta offrendo al lettore un ritratto appassionato e al tempo stesso divertente. A presiedere della giuria del concorso documentari sarà invece Daniele Vicari, regista di numerosi lungometraggi (tra gli altri Velocità massima, premiato con il David di Donatello, Diaz e il recente Orlando), documentari (Il mio paese, La nave dolce) ma anche serie tv (L'alligatore).

Il regista Daniele Vicari sul set del film Diaz - Non pulire questo sangue

"Sono contento di far parte della giuria del festival di Bardolino. Sono convinto che il festival, organizzato da persone molto competenti e che stimo, possa diventare sempre di più un punto di riferimento per il cinema, in particolare per i giovani cineasti". dichiara Daniele Vicari "L'edizione di quest'anno si annuncia ricca e variegata. Ci vediamo sul Benàco." Anche per l'edizione 2023 il Bardolino Film Festival, organizzato e sostenuto dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top con la direzione artistica di Franco Dassisti, oltre ai due concorsi cinematografici (BFF Doc e BFF Short) e agli incontri con gli autori di BFF Books, proporrà cinque serate speciali con ospiti d'eccezione nello splendido Parco Carrara Bottagisio sulle rive del lago di Garda.