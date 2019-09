Barbie: la storia della sua creatrice Ruth Handler diventerà un film

La storia dell'inventrice della Barbie, Ruth Handler, diventerà un film biografico che porterà sul grande schermo i segreti della donna che ha creato uno dei marchi più iconici di sempre.

Ruth Handler ha fondato la Mattel nel 1945 e ha creato la bambola Barbie, nome scelto in onore di sua figlia Barbara, nel 1959. L'imprenditrice è stata una delle prime donne a entrare con una propria società nella lista delle migliori 500 stilata ogni anno da Fortune. Ruth, nel 1970, ha scoperto di avere un cancro ed è morta nel 2002.

Barbara Handler e sua figlia Cheryl Segal hanno annunciato il progetto dichiarando: "Il mondo dovrebbe conoscere la donna fenomenale dietro la bambola. Abbiamo scelto di lavorare con Rita Wilson, Cristan Crocker, Andrea Nevins e Bron Studios per portare in vita la storia di Ruth. Lavorare con loro su questo progetto sembrava perfetto perché sentiamo che riconoscono quanto Ruth fosse in grado di ispirare e dare forza".

A scrivere la sceneggiatura, basata sull'autobiografia Dream Doll: The Ruth Handler Story, sarò Melisa Wallack (Dallas Buyers Club).

Rita Wilson ha aggiunto: "Tutti conoscono l'iconica Barbie che, dopo oltre 60 anni, continua a essere una delle bambole di maggior successo a livello globale. Ma in pochi conoscono la storia della donna fonte di ispirazione, innovativa, piena di passione che ha sfidato la sorte per crerla".