Barbie, Michael Cera non ha lo smartphone: niente chat di gruppo con il resto del cast

La star di Barbie, Michael Cera, ha raccontato di non essersi mai aggiunto alla chat di gruppo del cast del film per un motivo ben preciso.

Conversando con la co-star del film Simu Liu, Cera ha svelato l'incredibile accoglienza ricevuta da Margot Robbie sul set del film:"Margot è stata fantastica. Ha fatto un pigiama party con le Barbie prima che iniziassero le riprese, e ai Ken è stato permesso di far brevemente visita o di telefonare e salutare".

Anche Greta Gerwig l'ha accolto molto bene sul set:"Il regalo di Greta per me quando sono arrivato è stato un picture disc degli NSYNC, l'album del 2000 No Strings Attached, che sembrava in qualche modo una vera luce guida nella backstory del personaggio".

A quel punto Simu Liu ha specificato che_ 'tutti gli interpreti di Barbie e Ken nel cast sono entrati in una chat di gruppo'. Tutti, tranne Michael Cera:"Non ho un iPhone, ho un telefono a conchiglia. Ma continuo a pensare che non farei parte comunque della chat perché il mio personaggio, Allan, è come se fosse nel suo piccolo mondo"_.

Barbie uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 20 luglio, con protagonisti Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling nei panni del fidanzato Ken.