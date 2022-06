Barbie: Margot Robbie schiaffeggia un collega per averle toccato il sedere sul set del film (VIDEO)

Margot Robbie è stata filmata dai paparazzi mentre schiaffeggia un collega per averle toccato il sedere sul set di Barbie: la scena è esilarante e i fan non vedono l'ora di vederla sul grande schermo.

Margot Robbie, nei panni di Barbie sul set del suo nuovo film, ha filmato una scena in cui schiaffeggia un attore per averle toccato il sedere: la sequenza è stata ripresa dai paparazzi e online i fan sono letteralmente impazziti dicendo che non vedono l'ora di vederla al cinema.

La scena mostra un attore, vestito con una camicia blu, un paio di pantaloncini e un berretto all'indietro, che corre dietro a Barbie e le schiaffeggia il sedere. Quando Margot se ne accorge si volta all'improvviso, gli da un pugno e il suo cappello vola via dalla sua testa.

Ovviamente si tratta di una scena preparata e Margot può essere stata vista pianificare con accuratezza lo schiaffo, stiamo parlando perfino della misurazione della distanza tra lei e l'altro attore, al fine di non fargli male riuscendo però a far volare in aria il suo copricapo.

La scena è decisamente eccitante e i fan hanno letteralmente invaso i social dicendo che non stanno più nella pelle e che vogliono vedere la pellicola nelle sale, sebbene l'uscita sia prevista per luglio 2023. Nelle prime foto scattate sul set di Barbie, Margot Robbie può essere vista alla guida di una delle iconiche decappottabili rosa e in compagnia di Ryan Gosling con indosso abiti da cowboy.