Barbie: Greta Gerwig torna a parlare della possibilità di realizzare un sequel

Greta Gerwig ha parlato della possibilità che venga realizzato un sequel di Barbie spiegando in quale situazione sarebbe disposta a tornare nel mondo ispirato alla bambola della Mattel.

La regista, durante un evento organizzato per celebrare le Donne dell'Anno della rivista Time, ha parlato del suo approccio all'impegno dietro la macchina da presa.

Un possibile secondo capitolo

Barbie: Greta Gerwig sul set

La regista Greta Gerwig ha spiegato: "La mia stella polare è 'Cosa amo profondamente?'. E penso che con Barbie la storia alla base fosse che amavo . Mi ricordo di essere andato da Toys R Us e guardavo le Barbie, e amavo i loro capelli. E amavo tutto di loro e mia madre non ne era certa. E trovo che quella sia la storia, quella è la storia generazionale... Sto sempre cercando di trovare queste forze".

La filmmaker ha quindi parlato di un possibile sequel spiegando cosa potrebbe convincerla a tornare a esplorare il mondo della Mattel: "Se trovassi la forza per alimentare la storia, allora lo faremo. Se non la trovo, allora non c'è più nulla da raccontare".

Greta ha aggiunto: "Si tratta di qualcosa che ho amato così tanto realizzare. E ho amato così tanto il mondo che abbiamo costruito e tutti gli attori, e l'idea di poter ritornare a lavorare con quel gruppo di persone è davvero entusiasmante".

Gerwig ha quindi parlato dei suoi progetti come regista: "Spero di realizzare tutti questi tipi diversi di film nella mia carriera, grandi e piccoli. Ma penso che debbano sempre avere quell'elemento di avventura perché è il modo in cui mi diverto".