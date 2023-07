Barbie, Greta Gerwig elogia Margot Robbie:'È una produttrice straordinaria'

Greta Gerwig ha partecipato alla première londinese di Barbie, il suo nuovo film da regista con protagonista Margot Robbie nell'iconico ruolo della bambola Mattel. Un progetto al quale la star di The Wolf of Wall Street ha partecipato anche nelle vesti di produttrice.

Intervistata sul red carpet, Greta Gerwig ha elogiato Margot Robbie per il suo talento nel bilanciare le due mansioni:"È una produttrice straordinaria. Era un dettaglio che conoscevo quando sono entrata nel progetto ma poi ho iniziato a lavorare davvero con lei. Ci stiamo lavorando da anni ormai [al film]. Lei era al 100% la mia produttrice e una settimana prima che iniziassimo le riprese mi ha detto 'Adesso devo diventare un'attrice ma sarò sempre qui per te come produttrice se tu hai bisogno di me'. È entrata in un'altra modalità, è diventata un'attrice ed è stata in grado di alternarsi da una parte all'altra. È semplicemente straordinaria".

Barbie: i piedi di Margot Robbie in una scena

La regista ha virato il discorso sul suo coinvolgimento:"Inizialmente ero entusiasta di fare questo film perché me l'ha chiesto Margot Robbie e l'adoro. Una volta che io e Noah [Baumbach] abbiamo finito di scriverlo volevo dirigerlo perché era così selvaggio e meraviglioso e ho pensato 'Beh, spero che nessun altro ci metta le mani sopra'. Volevamo creare qualcosa di selvaggio e gioioso e sperimentarlo con un gruppo di persone. È come un concerto rock che ti fa venire voglia di ridere ma anche di piangere".

Barbie di Greta Gerwig racconta la storia di Barbie (Margot Robbie), che vive a Barbie Land ma viene cacciata perché non esprime un'assoluta perfezione. Decisa a trovare la propria felicità, Barbie se ne andrà, dirigendosi verso il mondo degli esseri umani. Nel cast del film anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken.