Barbara Palombelli agirà per vie legali: “Chi ha detto falsità ne risponderà in tribunale”

Barbara Palombelli continua a far discutere per le parole che ha pronunciato a Lo Sportello di Forum, la giornalista e conduttrice televisiva italiana ha ricevuto innumerevoli critiche nelle ultime ore e per questo motivo ha annunciato che agirà per vie legali, sostenendo di essere stata fraintesa.

"Il femminicidio non è giustificabile in alcun modo, voglio essere chiara, non intendevo dire quello che è stato compreso." Ha recentemente dichiarato la Palombelli. "Qualcuno ha pensato che fossi quella persona lì, ma non sono quella persona lì, anche questo deve essere chiaro."

Le accuse e le critiche mosse da personaggi pubblici e comuni cittadini nei suoi confronti non si stanno placando e per questo motivo la giornalista ha deciso di rivolgersi ad un tribunale: "Sono stata vittima di una diffamazione senza precedenti. Il mio nome, accostato alla istigazione e alla giustificazione della violenza sulle donne. Tutti coloro che si sono resi protagonisti di questa palese falsità ne risponderanno in tribunale."

Barbara Palombelli, attraverso un post su Facebook, ha spiegato: "Non posso accettare una simile aggressione completamente ingiustificata e superficiale. Aspetto le scuse dei rappresentanti delle istituzioni che non si sono documentati sui fatti prima di emettere sentenze via web. Continuerò a porre domande - anche scomode - perché è il mio mestiere. Ma non accetterò diffamazioni, da qualunque parte siano arrivate. La diffamazione è un reato e io credo nella giustizia."