Barbara Palombelli risponde alle accuse: “L’incomprensione che acceca ci pone interrogativi”

Dopo la polemica nata per le sue affermazioni a Forum, Barbara Palombelli ha replicato ma non si è scusata.

Barbara Palombelli ha risposto alle polemiche nate dopo le sue dichiarazioni sul femminicidio. Chi si aspettava delle scuse dalla conduttrice è rimasto deluso: la Palombelli ha ribadito il concetto espresso ieri nel corso della puntata di Forum. E nelle ultime ore, sulla questione, si registrano interventi di Amnesty International Italia e Laura Boldrini.

Nella trasmissione di Forum del 16 settembre, Barbara Palombelli si è domandata se il comportamento di alcune donne non esasperi a tal punto gli uomini da spingerli al femminicidio. Le polemiche che sono nate dopo questa affermazione hanno indotto la giornalista a chiarire il senso del suo discorso, ma in realtà la conduttrice, nel post pubblicato su Facebook, ha ribadito quanto affermato 24 ore prima.

"La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell'amore, l'incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi " ha scritto la conduttrice del programma Mediaset e poi ha aggiunto "quando un uomo o una donna (ieri a Forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni".

Barbara Palombelli ribadisce che il dubbio espresso durante il programma è sensato, la moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli aveva affermato "A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati? Oppure c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza, in questa sede, un tribunale dobbiamo esaminare tutte le ipotesi".

Le parole dette ieri dalla Palombelli hanno provocato una dura presa di posizione di Amnesty International Italia, l'associazione in un post su Twitter ha scritto: "quando i mezzi di comunicazione sostengono che un femminicidio possa essere l'effetto del comportamento delle vittime, siamo nel pieno del victim blaming, che è proprio una delle cause dei femminicidi e della mancanza di sanzioni e leggi adeguate".

Anche Laura Boldrini è intervenuta su Twitter, l'ex Presidente della Camera dei deputati ha scritto: "No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di #palombelli, pronunciate per giunta in tv".