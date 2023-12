Barbara D'Urso verso Rai 1: ecco cosa sappiamo ad oggi e quale programma dovrebbe condurrre

Secondo alcune indiscrezioni starebbe per finire l'esilio televisivo di Barbara D'Urso: nella prossima stagione la conduttrice potrebbe approdare su Rai 1

Barbara D'Urso sta preparando il suo imminente ritorno sul piccolo schermo in grande stile. Secondo le indiscrezioni pubblicate sul settimanale Oggi, la conduttrice partenopea approderà su Rai 1 nella prossima stagione, conquistando la fascia della domenica pomeriggio subito dopo Domenica In.

Barbara D'Urso: Il Futuro Televisivo e le Indiscrezioni su Rai 1

Barbara D'Urso è assente dal piccolo schermo dalla scorsa stagione, quando ha portato a termine la sua ultima conduzione di Pomeriggio 5, il programma che da settembre è sotto la nuova guida di Myrta Merlino, con risultati non esaltanti per Mediaset.

Scadenza del Contratto e Speculazioni sul Futuro

Con la scadenza del contratto con Mediaset alla fine del 2023, le voci sul futuro della conduttrice partenopea sono molteplici. Da Discovery a Sky, diverse emittenti vorrebbero avere Barbara D'Urso nel loro team, considerando il suo zoccolo duro di spettatori pronti a seguirla nella prossima avventura televisiva.

Indiscrezioni su un Possibile Programma su Rai 1

L'ultima indiscrezione, riportata dal settimanale Oggi attraverso il giornalista Alberto Dandolo, suggerisce che Barbara D'Urso potrebbe condurre un nuovo programma su Rai 1 durante la domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In.

Se questa indiscrezione si concretizzasse, rappresenterebbe un ritorno di Barbara D'Urso alla Rai dopo diversi anni. Il suo nuovo programma potrebbe diventare un diretto competitor di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, l'uomo che ha provocato l'allontanamento di Barbara D'Urso da Canale 5.

Impegno Teatrale con Taxi a Due Piazze

Nel frattempo, Barbara D'Urso è impegnata in ambito teatrale con lo spettacolo Taxi a due piazze, un adattamento italiano della commedia teatrale 'Run for Your Wife' scritta da Ray Cooney nel 1983. La sua presenza sul palco conferma la versatilità della conduttrice, che continua a mantenere alta l'attenzione del pubblico anche fuori dal mondo televisivo.