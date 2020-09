Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Fabrizio Corona e Angela Chianello

Stasera su Canale 5, alle 21:20, Barbara D'Urso inaugura la nuova edizione di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza stagione.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Fabrizio Corona torna in tv a un anno e mezzo dall'ultimo arresto. In studio, Gina Lollobrigida racconta la sua verità insieme ad Andrea Piazzolla, il discusso assistente personale da anni accanto alla diva. E ancora, Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, farà un importante annuncio. A 20 anni dalla messa in onda del Grande Fratello, Barbara d'Urso accoglierà per una reunion gli ex partecipanti del primo grande reality andato in onda su Canale 5. Infine, a Live - Non è la d'Urso Angela Chianello, la signora di Mondello nota al pubblico per la sua frase tormentone "Non ce n'è Coviddi", che ha recentemente aperto un profilo Instagram già "frequentatissimo".

Nella trasmissione resta centrale il ruolo del pubblico a casa - soprattutto ora che non è presente quello in studio - che potrà esprimere il "Live Sentiment" delle storie raccontate in studio attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.