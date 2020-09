Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Matteo Salvini e Serena Grandi

Barbara D'Urso torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la terza puntata di Live Non è la D'Urso, che vedrà tra gli ospiti anche Matteo Salvini e Serena Grandi.

Tanti ospiti ed esclusive interviste ai protagonisti del momento: ci sarà Matteo Salvini, che dovrebbe essere il primo ospite stasera di Barbara D'Urso. Le anticipazioni non svelano se il leader della Lega sarà presente in studio o sarà in collegamento, certo una sua eventuale partecipazione fisica alla trasmissione farebbe discutere, viste le precarie condizioni di salute svelate da lui stesso ieri a Formello.

Largo spazio sarà anche dedicato a Serena Grandi: l'attrice commenterà la sua condanna a due anni e due mesi seguita al fallimento del suo ristorante. E di una multa parecchio salata parlerà anche Federico Fashion Style.

Temi ben più allegri quelli che saranno trattati da Nicoletta Mantovani: la vedova di Luciano Pavarotti si è infatti da poco risposata e mostrerà a Barbara D'Urso alcuni scatti dal giorno delle nozze.

Largo spazio sarà dedicato anche in questa puntata al Grande Fratello Vip: guai a parlare ancora di Ares Gate, in compenso si tornerà ancora una volta sulle misteriose e "scandalose" origini della contessa Patrizia De Blanck.