Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live - Non è la D'Urso: anticipazioni

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, per una nuova puntata, stasera su Canale 5. Studio vuoto anche questa settimana, ad eccezione di conduttrice e addetti ai lavori, per via dell'emergenza Coronavirus.

Come già comunicato nel corso della settimana, in questi giorni l'appuntamento con Live Non è la D'Urso raddoppierà su Canale 5: non soltanto stasera, la conduttrice napoletana sarà in onda anche martedì 24 con una puntata che, prevedibilmente, sarà ancora dedicata quasi completamente al Coronavirus. Come succederà stasera, e come era già successo la scorsa settimana, Mediaset ha deciso di tagliare quasi completamente la parte del programma dedicata all'intrattenimento. Così, al posto dei vari Nina Moric, Morgan o Luigi Favoloso, in studio saranno ancora presenti giornalisti ed esperti per informare nella maniera più corretta possibile il pubblico di canale 5 sull'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo.

Nella trasmissione, ancor di più in queste settimane, è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.