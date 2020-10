Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Gina Lollobrigida e Morgan

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la settima puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Tanti gli ospiti per una serata in cui si parlerà, per forza di cose, anche del nuovo DPCM. Non a caso un tema che sarà affrontato toccherà i VIP che in questo periodo così complicato si ritrovano senza soldi.

Ci sarà però anche Morgan: la sua candidatura a sindaco di Milano, benedetta da Vittorio Sgarbi, ha sollevato non poche polemiche e sarà proprio lui a spiegare i motivi che l'hanno portato a prendere tale decisione.

In studio e in collegamento ci saranno anche Rita Dalla Chiesa che, protagonista dello spazio Drive-In, vedrà il film della sua vita con immagini inedite. Attesissima Gina Lollobrigida, con cui si parlerà del suo discusso matrimonio e della vicenda legale che la vede addirittura contrapposta a suo figlio.