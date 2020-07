Barbara D'Urso torna a settembre su Canale 5 con Live - Non è la D'Urso

Il talk show Live - Non è la d'Urso è stato confermato per il ritorno a settembre su Canale 5, sempre in prima serata e con Barbara D'Urso alla conduzione.

Live - Non è la D'Urso tornerà a settembre su Canale 5, precisamente il 13 come Barbara D'Urso aveva annunciato in chiusura di stagione. Dopo il meritato riposo estivo, la conduttrice partenopea tornerà quindi ad occupare il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset con il talk show della domenica sera.

Barbara D'Urso ha salutato i suoi spettatori dando appuntamento al prossimo 13 settembre, oggi arriva la conferma con la presentazione dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione. Barbara D'Urso, che nella stagione televisiva appena terminata non si è fermata neanche durante il periodo dell'emergenza, lo scorso giugno ha dichiarato che in autunno sarebbe tornata con ben tre programmi: oltre al Live riprenderanno Pomeriggio Cinque e il Grande Fratello Nip, che 'Carmelita'- come la chiamano i suoi numerosi fan - non ha nessun intenzione di cedere ad Alfonso Signorini, il giornalista che molti indicano come il suo più grande rivale a Cologno Monzese.