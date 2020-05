Barbara D’Urso piange in diretta durante la sorpresa per il suo compleanno

Barbara D'Urso ha pianto in diretta a Live - Non è la D'Urso per via di una sorpresa organizzata per il suo compleanno: un filmato della madre che ha perso quando era ancora piccola.

Barbara D'Urso che piange in diretta: gli spettatori di Live - Non è la D'Urso, ieri sera, si son trovati di fronte alle calde lacrime della conduttrice ma il motivo, dopo settimane di difficoltà, è di quelli dolcissimi.

Lo scorso 7 maggio, infatti, Barbara D'Urso ha compiuto 63 anni e la sua redazione ha deciso di farle incontrare a sorpresa il fratello Riccardo, insieme hanno visto un filmato e 'Carmelita' non ha trattenuto le lacrime quando ha visto le immagini della mamma, persa a soli undici anni. Certo, la conduttrice sapeva che la produzione le avrebbe preparato una sorpresa di compleanno ma aveva chiesto espressamente: "per favore non mi fate emozionare".

Barbara D'Urso invece si è emozionata parecchio, come potete vedere nel video, quando, a metà puntata, e è andata nel drive in. La prima sorpresa è stata la presenza del fratello Riccardo, nato dal secondo matrimonio del padre: "e tu che ci fai qui?" - gli dice Barbara poi spiega "non cominciamo bene, io non vedevo mio fratello da un anno e mezzo e non posso abbracciarlo".

Poi è partito il filmato preparato ad arte per farla emozionare, e mentre sullo schermo scorrevano foto e video della piccola Carmelita con il padre e la madre, vedere la mamma che ha perso a soli undici anni ha fatto cadere tutti i freni inibitori: la conduttrice è scoppiata a piangere in maniera irrefrenabile. Ancora commozione sulle immagini dei suoi due matrimoni e dei suoi due figli. Passato il momento difficile Barbara si è ripresa davanti alle foro dei sui primi successi televisivi, poi è arrivato il saluto dei fratelli e di alcuni amici. La sorpresa è finita, Barbara ha bisogno di acqua e della sua truccatrice. Poi lo spettacolo può continuare.