Barbara D'Urso: gli ospiti della quinta puntata di Live - Non è la D'Urso

Barbara D'Urso torna con la quinta puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale5 alle 21:20, in compagnia di Nina Moric e Asia Argento!

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la quinta puntata. La scorsa settimana a tenere banco sono state le dichiarazioni di Morgan sulle madri delle sue due figlie, e stasera direttamente dallo studio della D'Urso arriverà una replica.

La puntata di stasera promette faville grazie alla presenza di alcuni ospiti attesissimi. Ci sarà Asia Argento, già stata ospite del salotto di Canale5, chiamata in causa la scorsa settimana da Morgan che sarà in studio per replicare a quelle che l'attrice ha definito solo falsità.

Sarà poi la volta di Pamela Prati. La showgirl è al centro di uno strano caso: nonostante abbia annunciato di essersi unita civilmente con il compagno Marco Caltagirone, nessuno le crede c'è addirittura chi insinua che Marco non esista neppure. Stasera la Prati farà conoscere finalmente la sua verità.

Tornerà il principe Emanuele Filiberto di Savoia per fare chiarezza sul suo matrimonio: ha tradito o no la moglie Clotilde? Protagonista dell'Uno contro tutti sarà la modella Nina Moric, che dopo le polemiche sul ritorno in carcere dell'ex marito Fabrizio Corona, dovrà rispondere alle domande dei cinque personaggi misteriosi nascosti nelle sfere.