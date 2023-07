Barbara D'Urso via da Pomeriggio 5, la sorella Daniela furibonda: 'Solidarietà. E facciamo rumore!'

L'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, e il conseguente allontanamento da Mediaset, sono stati presentati come consensuali ma, dalle parole della sorella Daniela, qualcosa non torna. Dopo lo scarno comunicato che annunciava la fine dell'era D'Urso - durata 15 anni - alla guida dello show pomeridiano, è arrivato un tweet della sorella della conduttrice chiaramente polemico.

"Solidarietà. Punto. E facciamo rumore, ca..o!": sono queste le parole che accompagnano la foto di un abbraccio tra Daniela D'Urso e la sorella Barbara. Parole semplici ma dal significato inequivicabile: la decisione di Mediaset non deve essere piaciuta alla conduttrice napoletana. Una scelta imposta dall'alto e non condivisa, come sembrerebbe suggerire anche il saluto riservato dalla D'Urso agli spettatori al termine della stagione: "Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre".

Tantissimi commenti hanno accompagnato il post di Daniela, tanto da spingerla a scriverne un secondo in cui ringrazia per la solidarietà ricevuta. E aggiunge: "Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore".

Come è probabile, l'allontanamento tra l'azienda di Cologno Monzese e Barbara D'Urso non sarà drastico e a settembre potremmo ritrovarla impegnata in un nuovo progetto. Come ha ricordato il comunicato stampa: "il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali". Sembra però altrettanto chiaro che, dopo la fatidica data, difficilmente i rapporti verranno ricuciti. Che la conduttrice partenopea non rientri nei piani futuri di Mediaset è una voce che circola con insistenza da diverso tempo, il ridimensionamento della sua presenza in TV nell'ultimo anno sarebbe stato solo il primo atto di quanto ora si sta compiendo.

E se per la D'Urso si ipotizza un approdo in RAI (che appare però ancora difficile), dalle parti di Mediaset, secondo Davide Maggio, circolerebbe con insistenza il nome di Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5, dopo il suo addio a La7.