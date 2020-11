Barbara D'Urso: Ivana Trump, Guenda Goria e Alba Parietti ospiti a Live Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la nuova puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Tra i tanti ospiti spicca sicuramente il nome di Ivana Trump, prima moglie dell'ormai ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e mamma della figlia prediletta Ivanka. L'ex signora Trump sarà presente, insieme all'ex marito Rossano Rubicondi, per commentare con Barbara D'Urso l'esito delle elezioni presidenziali americane che ha portato il democratico Joe Biden alla Casa Bianca (nonostante il presidente uscente non voglia riconoscere la vittoria all'avversario).

Non solo politica e gossip: nel corso della serata interverrà anche Guenda Goria, da molti considerata la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 5, che sarà in studio per affrontare le temutissime sfere e per parlare del complicato rapporto con papà Amedeo Goria e mamma Maria Teresa Ruta.

Ad Heather Parisi sarà affidato il difficile ed emozionante compito di ricordare Gigi Proietti, a quasi una settimana dalla scomparsa, mentre Alba Parietti e Franco Oppini saranno chiamati a un confronto che riguarderà da vicino anche il figlio Francesco, al momento concorrente del GF Vip.

Un altro gran colpo di Barbara D'Urso, stasera, potrebbe essere Maria Laura De Vitis, che da più parti viene indicata come la fidanzata ventiduenne di Paolo Brosio, coinquilino degli altri "vipponi" nella casa di Cinecittà.