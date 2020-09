Barbara D'Urso, l'indiscrezione: rischia di perdere Domenica Live?

Barbara D'Urso rischierebbe di perdere una dei suoi tre programmi: Domenica Live potrebbe essere affidato ad un nuovo conduttore, secondo le indiscrezioni del solito Dagospia.

Barbara D'Urso in questi giorni su Instagram si è mostrata quanto mai tonica, pronta a ripartire dopo essersi presa un periodo di meritato riposo dalla maratona invernale che l'ha vista in video anche nei momenti di difficoltà che ha attraversato il nostro Paese. Il prossimo 7 settembre si riprende con Pomeriggio 5 a cui dovrebbero seguire Live - Non è la d'Urso e Domenica Live. Secondo le indiscrezioni di Dagospia però i vertici di Mediaset in queste ore starebbero vagliando la possibilità di cambiare la conduzione di Domenica Live.

"Avvertite Carmelita D'Urso che mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche, in Mediaset stanno iniziando grandi manovre" scrive il portale di Roberto D'Agostino e spiega così quello che sta succedendo a Cologno Monzese: "Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro".

Il rumor ha messo in appressatone i numerosi fan di Barbara che stanno provando a capire cosa ci sia di vero dietro questa indiscrezione mentre Carmelita non ha rilasciato nessuna dichiarazione.