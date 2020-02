Barbara D’Urso contro Pietro Delle Piane “Non raccontare mai più miei fatti privati"

Duro scontro tra Barbara D'Urso e Pietro Delle Piane nella puntata di ieri del Live Non è la D'Urso. La conduttrice ha perso le staffe quando il compagno di Antonella Elia ha fatto riferimenti alla sua vita personale e lo ha silenziato con il consueto: "Salutame a soreta".

Tra Barbara D'Urso e Pietro Delle Piane è ormai guerra aperta. Uno degli argomenti trattati ieri a Live Non è la D'Urso era ancora il presunto tradimento di Pietro con Fiore Argento, sua ex. Prima di lasciare lo studio per far entrare Fiore, che non voleva interagire con lui, Pietro ha fatto scoppiare l'inferno con riferimenti personali diretti a Barbara D'Urso: "Siccome tu ripeti sempre questa cosa di 'casa mia', io ti devo dire che a casa tua ci sono stato tante volte - Pietro ha continuato chiamando in causa Daniela D'Urso, sorella della conduttrice. "Sono stato a casa tua in Via Cortina d'Ampezzo, perché io, siccome sono amico di Daniela, quando tu tanti anni fa andavi a lavorare e a girare film, Daniela mi chiamava e mi diceva 'Pietro vieni che stasera Barbara non c'è e facciamo le feste!'. Quindi io a casa tua ci sono venuto tante volte, tante_" ha continuato l'attore.

Ed è così che l'ira funesta di Barbara D'Urso si è scatenata, con tanto di epico rimprovero a Pietro Delle Piane in diretta: "cerca di essere meno arrogante, meno presuntuoso, di non essere cafone". Poi dopo avergli spento il microfono ha voluto precisare: "non ti permettere più di raccontare miei fatti privati, che riguardano me, mia sorella, casa mia, per fare il simpaticone. Perché non hai fatto ridere nessuno". Alla fine la conduttrice ha salutato Pietro con quello che è diventato il suo cavallo di battaglia nei momenti difficili: "Detto questo, lo saluto caramente, com'è? Salutame a soreta".