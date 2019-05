Barbara D'Urso contro Pamela Prati: "Sono furente, guardami negli occhi e dimmi la verità"

Pamela Prati ha una nuova nemica: Barbara D'Urso! Lo scontro, anche quello solo virtuale per il momento, ha avuto inizio ieri sera durante Live - Non è la D'Urso, andato in onda su Canale5, proprio mentre la soubrette era ospite nello studio di Chi l'ha visto.

La D'Urso avrebbe tanti motivi per sentirsi arrabbiata con Pamela Prati (nonostante, bisogna ammetterlo, il "Pratiful" abbia dato una decisa impennata ai suoi ascolti del mercoledì sera, prima piuttosto modesti) ma uno in particolare è quello che la rende "furente", come la stessa conduttrice si è definita ieri sera. Il fatto, cioè, che la Prati abbia inventato di sana pianta l'esistenza dei due bambini in affido da lei e dal fantomatico Mark Caltagirone, il promesso sposo fantasma. Bambini che naturalmente non esistono, come tutto il resto, e come ha confermato la mamma del presunto Sebastian Caltagirone, presente ieri sera in studio insieme a Eliana Michelazzo, l'ex manager della Prati che ora la accusa di aver orchestrato tutto, insieme a Pamela Perricciolo.

Mercoledì 29 Maggio — Live #NoneladUrso — Canale 5 — ore 22:12



Barbara d’Urso SMONTA e ASFALTA DEFINITIVAMENTE Pamela Prati in diretta nazionale. Io c’ero. pic.twitter.com/TH1af6oUSF — Zia Carmelita✨ (@varvaradurso) 29 maggio 2019

Il tutto si complica considerando che Pamela Prati, proprio durante le sue ospitate ben pagate, nelle trasmissioni di Barbara D'Urso come a Domenica In da Mara Venier, aveva dichiarato, di sua spontanea volontà, di portare a scuola i due bambini tutti i giorni, per esempio, e aveva parlato a lungo della beatitudine dell'essere diventata madre.

Alla luce del passato e delle ultime scottanti rivelazioni sul caso, la sfuriata della D'Urso è più che comprensibile: "La mia domanda è: ok, Pamela Prati è come la comare Cozzolino che è stata truffata. Se avesse il coraggio, ma non ce l'ha, io vorrei che lei venisse qui a spiegarmi perché da vittima truffata è venuta in trasmissione da me a raccontare 'Ho preso questi due bambini in affido, li porto a scuola, ho preso l'aereo mano nella mano con Sebastian...' Per quale motivo hai inventato tutto questo? Perché eri plagiata? Per non parlare dei bambini. Io sono furente per i bambini, perché so la verità e fra un po' la saprete anche voi. Quanto è bello essere mamma? Ma tu cosa ne sai? C'è chi veramente lotta per avere bambini in affido, dunque vieni qua e raccontamelo e guardandomi negli occhi".

E fa bene anche agli ascolti: ieri sera non solo Live ha battuto alla grande la concorrenza di Chi l'ha visto? su Rai3 (che si è fermato al 9,9% di share) ma ha fatto fuori la concorrenza di tutti gli altri canali, incassando il plauso di quasi 4,5 milioni di spettatori, guadagno in media 19,4 punti di share.