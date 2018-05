Barack e Michelle Obama produrranno nuovi progetti per Netflix

Netflix, dopo un'attesa di qualche mese, ha confermato ufficialmente di aver stretto un accordo con Barack e Michelle Obama, della durata di alcuni anni, che prevede la "produzione di contenuti di diverso tipo, tra cui serie originali, reality, docu-serie, documentari e lungometraggi" tramite la nuova Higher Ground Productions.

L'ex presidente Obama ha dichiarato in un comunicato: "Una delle gioie semplici del periodo trascorso a compiere i doveri pubblici era di poter incontrare così tante persone affascinanti provenienti da ogni fase e percorso della vita, e di aiutarle a condividere la loro esperienza con un pubblico più ampio. E' per questo che Michelle e io siamo così entusiasti di collaborare con Netflix: speriamo di coltivare e curare le voci talentuose, in grado di ispirare e creative che sono in grado di promuovere un'empatia più grande e la comprensione tra le persone, e aiutarle a condividere le loro storie con il mondo intero".