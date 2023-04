Bar Stella con Stefano De Martino, stasera su Rai 2 la prima puntata della nuova stagione: anticipazioni

Stasera su Rai 2, in seconda serata, parte la terza edizione di Bar Stella: ecco alcune anticipazioni sul programma condotto da Stefano De Martino

Stasera 25 aprile 2023, in seconda serata, alle 23.45, su Rai 2 prende il via la terza edizione di Bar Stella, il programma condotto da Stefano De Martino. Il nome della trasmissione è un omaggio al bar, realmente esistito a Torre Annunziata, fondato dal nonno del conduttore.

Al Bar Stella l'atmosfera è familiare e amichevole, popolare e calda, proprio come quella del bar in cui Stefano De Martino ha trascorso la sua infanzia. La stessa scenografia è stata disegnata e in parte ricostruita da foto originali dagli scenografi Cappellini e Licheri, arricchita da alcuni reperti storici provenienti realmente dallo storico bar: una ricevuta, un autografo, una vecchia foto, una pala con cui il nonno faceva il gelato.

All'interno del Bar Stella, oltre al conduttore, ci sono una miriadi personaggi, come il barista Luciano (Herbert Ballerina), capace di preparare ottimi cocktail dai nomi improbabili come il "Gin Tonio" o il "Tachipirinha". Ci saranno poi i clienti fissi del Bar Stella, entrati con le loro storie e i loro caratteri nel cuore degli spettatori: il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Vincenzo D'Ambrosio), la prof "sapiosessuale" Marta (Marta Filippi), la svanita MezzaLuna (Adelaide Vasaturo) e il primo corpo di ballo statico della storia della tv, i Contenuti Zero.

Non mancherà l'apporto della piccola orchestra residente, la Disperata Erotica Band del maestro Pino Perris, che lo scorso anno ha accompagnato le esibizioni di artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Mario Biondi e Arisa.

Fra le novità di questa terza stagione, invece, ci sarà la presenza di un grande attore di teatro impegnato, che guarda con altezzosità alle celie del tubo catodico (Ernesto Lama) e l'Esperto di Mestieri Alternativi (Massimo Bagnato) che suggerirà le professioni più richieste per trovare velocemente un'occupazione.

Bar Stella andrà in onda tutti i martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2.