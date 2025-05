Ballerina: Tom Cruise assente alla première del film con Ana de Armas

La première londinese di Ballerina, lo spin-off in uscita di John Wick, ha fatto molto parlare di sé non tanto per il film con protagonista Ana de Armas ma per un'assenza che non è passata inosservata come quella di Tom Cruise.

Da tempo sui media si rincorrono le voci su una presunta relazione tra la star di Blonde e quella di Mission: Impossible ma dai diretti interessati non sono mai arrivate conferme.

L'assenza di Tom Cruise alla première di Ballerina a Londra

L'anteprima si è tenuta a Leicester Square, e Ana de Armas ha catturato l'attenzione di fan e stampa con un look mozzafiato, composto da un abito argentato scintillante e un audace dettaglio cut-out, accompagnata dalla co-star Keanu Reeves.

Ana de Armas in una scena di Ballerina

Nel corso della serata, Ana de Armas è stata fotografata raggiante anche insieme alla star di The Last of Us Pedro Pascal in un momento di spensieratezza dopo la proiezione del film ma la stampa si è accorta subito dell'assenza di Tom Cruise.

La presunta relazione fra Tom Cruise e Ana de Armas

Da febbraio, online si sono diffusi dei rumor su un possibile flirt tra Tom Cruise e Ana de Armas, dopo che entrambi furono immortalati mentre passeggiavano insieme a Soho. In quel frangente, i due si fermarono anche per interagire con alcuni fan.

Nonostante le svariate apparizioni pubbliche che hanno alimentato le voci, Tom Cruise non era presente alla première del film a Londra. Nonostante l'assenza, Cruise ha pubblicamente elogiato Ballerina e Ana de Armas ha pubblicato sui social lo screenshot di un articolo che riportava l'entusiastica recensione di Cruise.

Profilo di Ana de Armas in una scena di Ballerina

Durante un recente evento, Tom Cruise ha elogiato lo spin-off di John Wick:"Ho visto Ballerina, è semplicemente fantastico... Ha il tono giusto, è perfettamente inserito nel mondo di Wick, vi piacerà".